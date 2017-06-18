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Рябинский: Ковалеву обязательно надо подать протест на результат боя с Уордом

Спорт
18 июня, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок, но российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Команда российского боксера Сергея Ковалева должна оспорить результат поединка против американца Андре Уорда, судейство было беспредельным. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский.

"Обязательно (надо подавать протест). Это вызывающий беспредел, просто зашкаливающая наглость. Второй раз американский бокс подпортится на весь мир", - сказал Рябинский.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

Рефери Тони Уикс позднее извинился за преждевременную остановку поединка, отметив, что не видел ударов ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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