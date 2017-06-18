Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

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Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в СтокгольмеСпорт 18 июня, 17:52
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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы 2014 года по легкой атлетике в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 4,55 метра.
Сидорова успешно стартовала, взяв эту высоту с первой попытки. Однако следующая высота (4,65) ей не покорилась российской спортсменке. Соревнования в женских прыжках с шестом еще продолжаются. За победу в турнире продолжают бороться швейцарка Николь Бюхлер, шведка Ангелика Бенгссон и представительница Венесуэлы Робейлис Пейнадо.
Для Сидоровой этап в Стокгольме стал третьим международным стартом сезона. 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме с результатом 4,65 м россиянка стала четвертой, этап в Осло (15 июня) принес Сидоровой серебро (4,75). Следующим стартом для россиянки должен стать турнир Мирового вызова в чешской Остраве (27-28 июня).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.