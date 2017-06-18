Борис Ротенберг: команда SMP Racing провела отличную работу в гонке "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Российская команда SMP Racing провела отличную работу в гонке "24 часа Ле- Мана", которая в 85-й раз прошла во Франции. Такое мнение ТАСС высказал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Экипаж команды SMP Racing в составе резервного пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергея Сироткина, который дебютировал в знаменитом марафоне, действующего гонщика IndyCar Михаила Алешина и Виктора Шайтара принимал участие в классе LMP2 и занял 34-е место в абсолютном зачете и 17-е место в классе. В гонке также принимали участие еще два экипажа другой российской команды G-Drive Racing, один из которых не смог финишировать из-за аварии, а другой занял 40-е место в абсолютном зачете и 18-е место в классе.

"24 часа Ле-Мана" - одно из самых ярких событий в мировом автоспорте, - сказал Ротенберг. - Я видел отличную работу всей команды, благодаря слаженным действиям нашего экипажа - Виктора Шайтара, Михаила Алешина и Сергея Сироткина, наш прототип Dallara успешно пришел к финишу. Это поможет нам в построении нового автомобиля, выпуск которого запланирован в 2018 году".

Победу в престижной гонке одержал экипаж команды Porsche.

Впечатления от марафона

Пилот молодежной программы SMP Racing Роберт Шварцман рассказал ТАСС, что "огорчен неудачным выступлением команды Toyota. "Гонка преподнесла много интриг, в целом она была удивительной. Уверен, что все экипажи испытали огромное удовольствие от острой борьбы, - сказал он. - Жаль, что экипаж Виталия Петрова сошел с трассы, жаль, что у российских пилотов программы SMP Racing в начале гонки произошла техническая неполадка".

"Я хотел бы в будущем принять участие в этом марафоне, - отметил пилот. - Важно попробовать свои силы. Уверен, что у меня это получится".

Музыкант и композитор Виктор Дробыш, который в эти выходные следил за напряженной борьбой экипажей, поделился с ТАСС своими ощущениями от увиденного на кольце "Сорте". "Я впервые присутствую здесь. Это была яркая и захватывающая гонка, - сказал он. - Выдержать что-то 24 часа - это в принципе трудно, а еще и вот так, чтобы продержаться до финиша в сильнейшем напряжении и пройти гонку на таких скоростях, для меня просто чудо".

"Красивые машины, высокие скорости. Для меня это все на уровне боевика, канадского "Цирка дю Солей" (Cirque du Soleil), хоккейного матча или финала ЧМ по футболу, - заметил Дробыш. - Я вообще люблю автоспорт, увлекаюсь более 20 лет "Формулой-1". Несмотря на плотный рабочий график, постараюсь обязательно попасть на следующий этап гонок".