Женская сборная России по регби-7 выиграла этап Европейской серии Гран-при во Франции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 стала победительницей этапа Европейской серии Гран- при, который прошел во французском Мальморсюр-Коррезе.

В финале россиянки обыграли команду Франции со счетом 22:21. Третье место заняла сборная Ирландии, в матче за третье место обыгравшая англичанок.

В плей-офф российская команда также обыграла англичанок (24:15) и бельгиек (46:0).