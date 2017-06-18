Тренер: старт в Стокгольме подтвердил, что Шубенкову не хватает соревновательной практики

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер российского барьериста Сергея Шубенкова Сергей Клевцов рассказал, что его радует прогресс подопечного, однако старт в Стокгольме доказал, что Шубенкову пока не хватает соревновательной практики. Мнение он высказал ТАСС.

Шубенков на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме впервые в этом сезоне занял второе место на международных стартах, показав свой лучший результат в сезоне (13,10).

"По сравнению с прошлыми соревнованиями Сергей улучшил свой результат. Этот прогресс, конечно, не может не радовать. Но как-то переоценивать сегодняшнее выступление Шубенкова мне не хочется. Очевидно, что ему пока не хватает соревновательной практики", - заметил Клевцов.

Ранее из-за дополнительных проверок Шубенков получил американскую визу позднее ожидаемого и не успел вылететь на турнир в американском Юджине (27 мая). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место (13,35). 6 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Шубенков финишировал третьим (13,21).

После Стокгольма Шубенков планирует выступить на этапах "Бриллиантовой лиги" в Париже (1 июля) и турнире в венгерском Секешфехерваре (4 июля).