Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские шахматисты сыграли вничью с турками на командном чемпионате мира

Спорт
18 июня, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Петр Свидлер сыграл вничью с Драганом Шолаком, Никита Витюгов с Мустафой Йылмазом, Максим Максимов с Эмре Джаном, Владимир Федосеев с Хавапом Шаналем

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Турции со счетом 2:2 во второй соревновательный день командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Петр Свидлер сыграл вничью с Драганом Шолаком, Никита Витюгов с Мустафой Йылмазом, Максим Максимов с Эмре Джаном, Владимир Федосеев с Хавапом Шаналем. В других противостояниях сборная Белоруссии и сборная Украины разошлись ничьей (2:2), норвежцы обыграли египтян (2,5:1,5), поляки были сильнее американцев (2,5:1,5), а команда Китая обыграла сборную Индии (2,5:1,5).

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки обыграли вьетнамок со счетом 3:1. Александра Костенюк и Катерина Лагно завершили свои партии вничью. Валентина Гунина и Александра Горячкина обыграли своих соперниц. В других матчах сборные Украины и Китая сыграли вничью (2:2), как и сборные Грузии и Польши (2:2). Азербайджанки обыграли египтянок (4:0), а команда Индии была сильнее сборной США (2,5:1,5).

В мужском турнире после двух туров лидируют сборные Китая и Польши, который набрали по четыре очка. Россияне с тремя очками занимают третье место. В соревнованиях среди женщин лидерство захватила сборная России, набрав четыре очка. Команды Польши, Индии и Украины отстают от россиянок на одно очко.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Брендон Хартли
8
Экипаж команды "Порше" в 19-й раз выиграл легендарную гонку "24 часа Ле-Мана"
8
Заезд на "драконе" и восторг британца: журналисты познакомились со спортобъектами Казани
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США
2
Под Волгоградом ранен офицер полиции
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
КНДР обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты
5
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
6
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
7
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама