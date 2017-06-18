Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский рефери Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалев - Уорд

Спорт
18 июня, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам промоутера российского боксера, аккаунт в Twitter, на котором появилось извинение судьи, является фейковым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский рефери Тони Уикс не приносил извинений за свою ошибку в бою между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Позднее на странице Уикса в Twitter появились извинения за преждевременную остановку поединка.

"Уикс не извинялся, этот аккаунт - фейк", - сказала Дува.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 - нокаутом), ни одного поражения.

Смотрите также

Удар ниже пояса: Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду в бое-реванше

Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно

Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалев-Уорд

Рябинский: Ковалеву обязательно надо подать протест на результат боя с Уордом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Брендон Хартли
8
Экипаж команды "Порше" в 19-й раз выиграл легендарную гонку "24 часа Ле-Мана"
8
Заезд на "драконе" и восторг британца: журналисты познакомились со спортобъектами Казани
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США
2
Под Волгоградом ранен офицер полиции
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
КНДР обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты
5
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры
6
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила Черникова
7
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама