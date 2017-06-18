Тренер: семь побед подряд легкоатлетки Ласицкене являются фантастическим результатом

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров назвал фантастическим результатом семь побед подряд во всех турнирах чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной). Такое мнение он высказал ТАСС.

Ласицкене в воскресенье победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме с результатом 2 метра, одержав победу на своем шестом подряд международном турнире и седьмом в сезоне.

"То, как выступает в этом сезоне Маша, выше всяких похвал, - считает Назаров. - Выиграть семь стартов подряд - это фантастика. Видна блестящая работа тренера, который ведет свою спортсменку к новым высотам. Я думаю, что и дальше Мария будет продолжать радовать своих болельщиков".

10 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен в конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме и на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском, который проходил в пятницу.

Победительница чемпионата Европы 2014 года по легкой атлетике в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова стала в Стокгольме четвертой. Спортсменка, успешно начала выступление, с первой попытки преодолев 4,55 метра. Однако следующая высота (4,65) не покорилась россиянке.

"Что касается четвертого места Анжелики Сидоровой, то я не вижу особых поводов для расстройства. Мне сложно говорить, почему ей не удалось взять 4,65, возможно, ей помешал ветер. Не исключаю, что спортсменка не сумела до конца восстановиться после недавнего старта в Осло. Скоро они вернутся в Россию, мне нужно обязательно встретиться с самой Анжеликой и ее тренером Светланой Абрамовой и все обсудить", - заключил тренер.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 1 июля в Париже.