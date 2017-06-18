Гаджимагомедов, заменивший депортированного с Украины боксера, вышел во второй круг ЧЕ

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Муслим Гаджимагомедов пробился во второй круг чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Харькове.
Российский спортсмен одержал победу над азербайджанцем Эльдаром Гулиевым по очкам единогласным решением судей. В следующей стадии Гаджимагомедов встретится с немцем Петером Мюлленбергом.
Гаджимагомедов заменил на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс- атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.