Ефимова победила в плавании на 200 м брассом на этапе "Маре Нострум" в Кане

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит во французском Кане.

Российская спортсменка показала результат 2 минуты 20,15 секунды. Второе место заняла австралийка Тейлор Маккеон (04,26 секунды отставания), третьей стала британка Хлоя Туттон (+04,27).

Также в воскресенье золото завоевал россиянин Антон Чупков на аналогичной дистанции у мужчин. Вероника Попова стала второй на 400 метров вольным стилем, уступив венгерке Айне Кешей. Дарья Устинова финишировала третьей на стометровке на спине, проиграв австралийке Эмили Сибом и канадке Рак Тейлор.

Соревнования завершатся в воскресенье.