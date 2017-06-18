Ярзуткин и Стояновский победили на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россияне Артем Ярзуткин и Олег Стояновский стали чемпионами Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 22 лет. Турнир завершился в австрийском Бадене.
В финале Ярзуткин и Стояновский обыграли норвежцев Матиаса Бернтсена и Андреса Бернтсена Мола со счетом 2-1. В матче за третье место победу одержали австрийцы Мориц Приштауц и Пауль Бухеггер, которые обыграли французскую пару Арно Лозье и Арно Готье-Рат (2-0).
В соревнованиях женских команд победу также одержала российская пара. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в финале были сильнее румынок Адрианы-Марии Матей и Беаты Вайды (2-0). Бронзу завоевали немки Лиза Арнхольдт и Леони Уэлш, обыгравшие швейцарок Дунью Герсон и Эсми Бебнер (2-0).
На молодежном чемпионате Европы в 2016 году Макрогузова и Холомина заняли пятое место.