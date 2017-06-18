Потолок зарплат в НХЛ в сезоне-2017/18 увеличен до $75 млн

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Потолок зарплат для игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2017/18 будет увеличен до $75 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Нижняя граница платежной ведомости клубов будет установлена на отметке в $55,4 млн.
В сезоне-2016/17 верхняя граница потолка зарплат в НХЛ находилась на отметке в $73 млн, нижняя - $54 млн.
Потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году, и первоначально он составлял $39 млн в год. Смысл этой нормы в том, чтобы уравнять команды с разными экономическими возможностями и не дать богатым клубам приобрести всех лучших игроков.
Cap range will go from $55.4M to a ceiling of $75M for next season— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 18 июня 2017 г.