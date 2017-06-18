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Потолок зарплат в НХЛ в сезоне-2017/18 увеличен до $75 млн

Спорт
18 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В сезоне-2016/17 верхняя граница потолка зарплат в НХЛ находилась на отметке в $73 млн

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© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Потолок зарплат для игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2017/18 будет увеличен до $75 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нижняя граница платежной ведомости клубов будет установлена на отметке в $55,4 млн.

В сезоне-2016/17 верхняя граница потолка зарплат в НХЛ находилась на отметке в $73 млн, нижняя - $54 млн.

Потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году, и первоначально он составлял $39 млн в год. Смысл этой нормы в том, чтобы уравнять команды с разными экономическими возможностями и не дать богатым клубам приобрести всех лучших игроков.

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