Потолок зарплат в НХЛ в сезоне-2017/18 увеличен до $75 млн

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Потолок зарплат для игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2017/18 будет увеличен до $75 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нижняя граница платежной ведомости клубов будет установлена на отметке в $55,4 млн.

В сезоне-2016/17 верхняя граница потолка зарплат в НХЛ находилась на отметке в $73 млн, нижняя - $54 млн.

Потолок зарплат в НХЛ был введен в 2005 году, и первоначально он составлял $39 млн в год. Смысл этой нормы в том, чтобы уравнять команды с разными экономическими возможностями и не дать богатым клубам приобрести всех лучших игроков.

Cap range will go from $55.4M to a ceiling of $75M for next season — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 18 июня 2017 г.