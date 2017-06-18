Беляков стал чемпионом России по современному пятиборью

Арангис: чилийские футболисты испытывали давление в начале матча с камерунцамиСпорт 19 июня, 0:48
Видаль: сборная Чили посвятила победу на Кубке конфедераций пострадавшим из-за наводненияСпорт 19 июня, 0:15
Сборные Австралии и Германии начинают выступление на Кубке конфедерацийСпорт 19 июня, 0:06
Тренер чилийцев: видеоповторы в футболе - это эксперимент, надо привыкнуть к немуСпорт 18 июня, 23:59
Тренер сборной Камеруна отметил поддержку его команды российскими болельщикамиСпорт 18 июня, 23:44
Уго Броос: видеоповторы в футболе важны, но они не должны прерывать матчСпорт 18 июня, 23:39
Голы и видеоповторы: португальцы и мексиканцы открыли Кубок конфедераций для КазаниСпорт 18 июня, 23:12
Субмарины проекта "Лада" смогут вести залповую ракетную стрельбу по морским целямАрмия и ОПК 18 июня, 23:06
Роналду: сборная Португалии в порядке, не стоит бить тревогуСпорт 18 июня, 23:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кирилл Беляков завоевал титул чемпиона России по современному пятиборью на турнире, который завершился в Москве.
Беляков набрал 1454 балла по итогам пяти дисциплин. Серебряным призером стал Александр Савкин, набравший 1441 балл. Третье место занял Сергей Карякин (1434).
Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун лидировал после предварительных соревнований, но не вышел на старт финала. О том, что Лесун выступит только в полуфинале, было известно еще до начала чемпионата России. Пятиборец объяснил свое решение тем, что 22 июня в Вильнюсе стартует финал Кубка мира и ему придется пропустить финал чемпионата страны, чтобы не пострадала подготовка к турниру в столице Литвы. Савкин также представит Россию в финале Кубка мира.