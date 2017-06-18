Беляков стал чемпионом России по современному пятиборью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кирилл Беляков завоевал титул чемпиона России по современному пятиборью на турнире, который завершился в Москве.

Беляков набрал 1454 балла по итогам пяти дисциплин. Серебряным призером стал Александр Савкин, набравший 1441 балл. Третье место занял Сергей Карякин (1434).

Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун лидировал после предварительных соревнований, но не вышел на старт финала. О том, что Лесун выступит только в полуфинале, было известно еще до начала чемпионата России. Пятиборец объяснил свое решение тем, что 22 июня в Вильнюсе стартует финал Кубка мира и ему придется пропустить финал чемпионата страны, чтобы не пострадала подготовка к турниру в столице Литвы. Савкин также представит Россию в финале Кубка мира.