WBC оптимистично смотрит на возможность проведения боя Ковалев-Стивенсон

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) оптимистично оценивает возможность проведения поединка между чемпионом этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном и россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Очень многие болельщики в мире были бы счастливы увидеть этот поединок. Я очень уважаю Ковалева и испытываю к нему искреннюю симпатию. У него большое будущее", - сказал Сулейман.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Стивенсона 29 побед (24 нокаутом) и одно поражение.