Бывший боец UFC Хейг скончался от полученных во время боксерского поединка травм

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг скончался на 35-м году жизни в результате травм, полученных во время любительского боксерского поединка. Об этом сообщает портал World boxing news.

В пятницу в Эдмонтоне канадец Хейг потерпел поражение нокаутом в поединке с соотечественником Адамом Брейдвудом. Сразу после поединка боец был госпитализирован и впал в кому, после чего скончался, не приходя в сознание.

На счету Хейга 34 боя по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (15 нокаутом), 13 поражений. В своем последнем поединке по правилам ММА он уступил поляку Михалу Андрышаку в Сочи.