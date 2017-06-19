Бывший боец UFC Хейг скончался от полученных во время боксерского поединка травм

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг скончался на 35-м году жизни в результате травм, полученных во время любительского боксерского поединка. Об этом сообщает портал World boxing news.
В пятницу в Эдмонтоне канадец Хейг потерпел поражение нокаутом в поединке с соотечественником Адамом Брейдвудом. Сразу после поединка боец был госпитализирован и впал в кому, после чего скончался, не приходя в сознание.
На счету Хейга 34 боя по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (15 нокаутом), 13 поражений. В своем последнем поединке по правилам ММА он уступил поляку Михалу Андрышаку в Сочи.