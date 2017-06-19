Веснина поднялась на 15-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-я

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина поднялась с 16-й на 15-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.
В активе Весниной 2876 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором - румынка Симона Халеп (6965), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6690).
Сохранили свои позиции Светлана Кузнецова (9-е место), Дарья Касаткина (29), Екатерина Александрова (76). На одно место поднялась Анастасия Павлюченкова (17), на девять - Наталья Вихлянцева (65). Две позиции потеряла Екатерина Макарова (43), по четыре - Евгения Родина (84) и Мария Шарапова (179).
Рейтинг WTA от 19 июня:
1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 6965
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6850
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6690
4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4420
7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) - 4400
8 (7). Каролин Возняцки (Дания) - 4345
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985
15 (16). Елена Веснина (Россия) - 2876...
17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
43 (41). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...
65 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...
76 (76). Екатерина Александрова (Россия) - 762...
84 (80). Евгения Родина (Россия) - 718...
179 (175). Мария Шарапова (Россия) - 310.