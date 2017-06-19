Веснина поднялась на 15-е место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-я

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина поднялась с 16-й на 15-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

В активе Весниной 2876 очков. Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. На первом месте идет немка Ангелик Кербер (6965), на втором - румынка Симона Халеп (6965), на третьем - чешка Каролина Плишкова (6690).

Сохранили свои позиции Светлана Кузнецова (9-е место), Дарья Касаткина (29), Екатерина Александрова (76). На одно место поднялась Анастасия Павлюченкова (17), на девять - Наталья Вихлянцева (65). Две позиции потеряла Екатерина Макарова (43), по четыре - Евгения Родина (84) и Мария Шарапова (179).

Рейтинг WTA от 19 июня:

1 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 6965

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6850

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6690

4 (4). Серена Уильямс (США) - 4810

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4765

6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4420

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) - 4400

8 (7). Каролин Возняцки (Дания) - 4345

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4310

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3985

15 (16). Елена Веснина (Россия) - 2876...

17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2580...

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

43 (41). Екатерина Макарова (Россия) - 1265...

65 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) - 944...

76 (76). Екатерина Александрова (Россия) - 762...

84 (80). Евгения Родина (Россия) - 718...

179 (175). Мария Шарапова (Россия) - 310.