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Велогонщица Забелинская, несмотря на травму, планирует стартовать на "Джиро д'Италия"

Спорт
19 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Женская "Джиро д'Италия" пройдет с 30 июня по 9 июля и будет состоять из 10 этапов

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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Трехкратный призер Олимпийских игр в гонках на шоссе россиянка Ольга Забелинская, получившая серьезные травмы в начале мая на соревнованиях в Китае, планирует выступить в женской веломногодневке "Джиро д'Италия", которая стартует 30 июня. Об этом сообщила ТАСС мать спортсменки Людмила Забелинская.

Российская велогонщица на "Туре острова Чунмин" упала на первом этапе, сломала ключицу и серьезно повредила руку. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований и перенесла операцию на ключице.

"У Ольги остается проблема с локтем, - заметила Людмила Забелинская. - Рука разгибается в локтевом суставе только на 45 градусов из-за того, что отломанная косточка неправильно приросла. Пока она разрабатывает руку, но если улучшения не будет, то нужно будет делать операцию после окончания сезона. Ольга сейчас тренируется в полном объеме и собирается начать выступать на женской "Джиро д'Италия".

Женская "Джиро д'Италия" пройдет с 30 июня по 9 июля и будет состоять из 10 этапов.

Собеседница ТАСС также добавила, что выступление на чемпионате России, который пройдет в Воронеже с 22 по 25 июня, не входит в планы спортсменки.

Ольга Забелинская родилась 10 мая 1980 года в Ленинграде. В 2012 году стала двукратным бронзовым призером Игр в Лондоне - в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную медаль в гонке с раздельным стартом.

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