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Российские волейболисты начнут подготовку к "Финалу шести" Мировой лиги в конце недели

Спорт
19 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Национальная команда вышла в "Финал шести" турнира, победив в воскресенье иранцев

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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Волейболисты сборной России начнут подготовку к "Финалу шести" Мировой лиги в конце этой недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко.

Россияне вышли в финальный турнир соревнований, обыграв в воскресенье в Польше на предварительном этапе команду Ирана и поднявшись на четвертое место в высшем дивизионе. В финальную часть Мировой лиги также вышли команды Франции, Сербии, Канады и США. Также в "Финале шести" сыграют хозяева турнира бразильцы.

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"Наша команда прилетит домой только сегодня и получит два-три дня выходных. К концу недели игроки соберутся в Новогорске и проведут два тренировочных цикла по три дня в Новогорске и Москве, - сказал Яременко. - Потом предстоит достаточно длинный перелет в Бразилию. 4 июля первая игра, поэтому много времени на подготовку не будет".

По словам собеседника агентства, на результат "Финала шести", который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля, существенное влияние может оказать жеребьевка группового этапа. На предварительной стадии шесть команд будут разделены на группы по три в каждой.

"В последние годы в волейболе любая команда может победить вне зависимости от состава и титулов. Для нашей команды важным фактором будет функциональное состояние, поскольку ребята прошли тяжелый сезон, к которому прибавились игры предварительного этапа. Есть признаки переутомления практически у всех, и честно говоря, в Бразилии сыграют те, кто сможет", - подчеркнул он.

Российские волейболисты в первых двух турах потерпели четыре поражения. "Порадовало, что наши игроки и тренерский штаб на таком коротком отрезке времени сумели создать именно команду. В начале игры были не всегда удачные и не совсем стабильные, но по ходу турнира ты налаживаешь взаимопонимание с партнерами, поэтому концовка получилась лучше. Важно было просмотреть новых игроков, дать им возможность сыграть в таких матчах с сильными командами", - отметил Яременко.

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