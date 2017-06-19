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Баскетболист Воронцевич подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Спорт
19 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Российский форвард выступает за ЦСКА с 2006 года

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Андрей Воронцевич

Андрей Воронцевич

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Российский форвард Андрей Воронцевич подписал новый контракт с баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано на три года. Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года и может повторить рекорд Андрея Лопатова по количеству сезонов подряд за армейский клуб (14). Он является вторым по количеству проведенных за ЦСКА матчей в истории игроком (555), пятым - по количеству очков (3522), вторым - по подборам (2071).

"Очень рад продлению отношений с клубом, - сказал 29-летний Воронцевич. - Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами".

Воронцевич является двукратным чемпионом Евролиги (2008, 2016) и десятикратным чемпионом России в составе ЦСКА.

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