Баскетболист Воронцевич подписал трехлетний контракт с ЦСКА

ТАСС, 19 июня. Российский форвард Андрей Воронцевич подписал новый контракт с баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано на три года. Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года и может повторить рекорд Андрея Лопатова по количеству сезонов подряд за армейский клуб (14). Он является вторым по количеству проведенных за ЦСКА матчей в истории игроком (555), пятым - по количеству очков (3522), вторым - по подборам (2071).

"Очень рад продлению отношений с клубом, - сказал 29-летний Воронцевич. - Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами".

Воронцевич является двукратным чемпионом Евролиги (2008, 2016) и десятикратным чемпионом России в составе ЦСКА.