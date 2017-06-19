Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятиях

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ТАСС, 19 июня. Правительство России одобрило конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Конвенция представлена президенту РФ для внесения на ратификацию. Документ был подписан от имени РФ в г. Сен-Дени 3 июля 2016 года.
Согласно данным официального сайта Совета Европы, конвенция призвана "содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество", а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей "в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства". Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе "запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия".
Новый договор, отмечается на сайте СЕ, "заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах (СEД № 120), разработанную в 1985 году после трагедии на стадионе "Эйзель" в Брюсселе, где во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем" в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, несколько сотен получили ранения.