Федор Чудинов пожертвует 5 млн рублей Федерации бокса России

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Профессиональный боксер Федор Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Торжественное подписание документов состоится во вторник.

Чудинов выступает во второй средней весовой категории. В активе 29-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Последний бой за вакантный титул суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который состоялся 27 мая, Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.