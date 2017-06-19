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Федор Чудинов пожертвует 5 млн рублей Федерации бокса России

Спорт
19 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Торжественное подписание документов состоится во вторник

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ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Профессиональный боксер Федор Чудинов пожертвует пять миллионов рублей Федерации бокса России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Торжественное подписание документов состоится во вторник.

Чудинов выступает во второй средней весовой категории. В активе 29-летнего боксера 14 побед (10 нокаутом) и два поражения (одно нокаутом). Последний бой за вакантный титул суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который состоялся 27 мая, Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде.

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