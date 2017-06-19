Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правилам

Спорт
19 июня, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ковалев уступил американцу Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Рефери остановил боксерский бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, действуя в рамках правил. Об этом заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт, которого цитирует Boxingscene.

Ковалев уступил американцу Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и рефери Тони Уикс принял решение остановить поединок. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя намеривалась опротестовать результат поединка в Атлетической комиссии штата Невада.

"Вопрос вызывает только один удар Уорда, который является спорным, - сказал Беннетт. - Но из-за положения руки Ковалева судье было сложно увидеть, совершен ли удар в рамках правил или нет. Я согласен с Уиксом, который заявил, что удар пришелся в район пояса, и считаю, что рефери сработал отлично. Так что, по моему мнению, решение об остановке боя не было ошибочным".

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 - нокаутом), ни одного поражения.

Смотрите также

Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе, уверен Стивенсон

WBC оптимистично смотрит на возможность проведения боя Ковалев-Стивенсон

Американский рефери Уикс не извинялся за ошибку в бое Ковалев - Уорд

Рябинский: Ковалеву обязательно надо подать протест на результат боя с Уордом

Мазуров: команда Ковалева не сможет наказать судью Уикса за ошибку в бою с Уордом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
4
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
5
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
6
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама