ВФЛА: IAAF предполагает участие в юношеском ЧМ российских легкоатлетов

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что некоторые молодые российские спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в юношеском чемпионате мира в Найроби. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

IAAF опубликовала новый международный пул допинг-тестирования, в котором представительство российских спортсменов возросло с 60 до 73 человек. Из 13 включенных спортсменов десять родились в 2000 или 2001 годах и входят в юношескую сборную страны.

"IAAF приняла решение включить нескольких молодых российских легкоатлетов в свой пул допинг-тестирования для того, чтобы они имели шанс выступить на юношеском чемпионате мира в Найроби, - заметил Крупорушников. - Как вы знаете, некоторые страны отказались отправлять своих спортсменов на этот турнир. IAAF заинтересована в увеличении числа участников соревнований. Она сама проявила инициативу, включив наших юных спортсменов в свой пул".

В новый список вошли десять российских легкоатлетов: Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Ирина Курбакова (спринт), Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м) и Салават Илькаев (спортивная ходьба). Никто из этих спортсменов пока не получил от IAAF разрешения на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Юношеский чемпионат мира пройдет в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля. Как сообщает официальный сайт IAAF, срок подачи заявок на участие в турнире истекает 26 июня.