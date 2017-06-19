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Мутко: трагедии в непопадании российских гандболистов на ЧЕ нет, но это плохо

Спорт
19 июня, 13:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Российские гандболисты впервые в истории не смогли пробиться в финальную часть турнира

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Непопадание российских гандболистов на чемпионат Европы 2018 года не стоит драматизировать, но нужно разобраться, почему это произошло Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В субботу российские гандболисты дома сыграли вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года и впервые в истории не смогла пробиться в финальную часть турнира.

"Непопадание на чемпионат Европы - это не очень хорошо, но думаю, у них будет все нормально, трагедии в этом нет. Этим надо заниматься: в игровых видах спорта есть определенные проблемы в плане конкуренции и экономической среде, - сказал Мутко. - Хочется, чтобы наши ребята всегда участвовали в таких турнирах. Мы разберемся, что еще надо сделать".

Мужская сборная России принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.

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