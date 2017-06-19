Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в Тбилиси

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по фехтованию, блестяще выступив на Олимпиаде-2016 в Рио, смогла подтвердить свой высокий класс на чемпионате Европы 2017 года в Тбилиси, выступая в обновленном составе. Таким мнением с ТАСС поделился вице- премьер РФ Виталий Мутко.

В ходе турнира, проходившего с 12 по 17 июня, были разыграны медали в 12 дисциплинах. Российской команде удалось показать высокие результаты как в личных, так и в командных соревнованиях: золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные - рапиристы Тимур Сафин и Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажисток, бронзовую - саблист Сергей Ходос.

"Команда российских фехтовальщиков всегда была надежной частью олимпийской сборной страны, - отметил Мутко. - При этом надо отметить, что после блестящего выступления нашей сборной по фехтованию на Играх-2016 в ней произошла смена поколений. И, несмотря на это, она снова подтвердила свой класс. Поздравляю спортсменов и тренеров, всю Федерацию фехтования России".

В неофициальном командном зачете россияне уступили лишь итальянцам, завоевавшим на турнире на одну медаль больше (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), и оставили далеко позади ставших третьими французов (3-0-3).

"Таким и должно быть выступление на чемпионате Европы, хотя ребятам было непросто - итальянцы, безусловно, остаются самым серьезным соперником сборной России. В целом хочу отметить, что их результат - хороший предвестник наших будущих олимпийских перспектив", - подчеркнул вице-премьер.

Теперь сборной России по фехтованию предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет в июле в Лейпциге. Как сообщил ранее ТАСС главный тренер сборной Ильгар Мамедов, состав команды бюро Федерации фехтования России утвердит 6 июля.