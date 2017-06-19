Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛ

Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Благодаря системе видеоассистента рефери (VAR) в футболе будет больше справедливости, но не стоит забегать вперед в вопросе ее использования в матчах чемпионата России. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Система использовалась на матчах Кубка конфедераций Португалия - Мексика (2:2) и Чили - Камерун (2:0).
"Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед", - сказал Мутко.
"Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен. Картинка появляется как минимум для телезрителей", - отметил глава РФС.
"Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы (на Кубке конфедераций)", - сказал Мутко.
В начале марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система применяется впервые.