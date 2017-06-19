Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛ

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Благодаря системе видеоассистента рефери (VAR) в футболе будет больше справедливости, но не стоит забегать вперед в вопросе ее использования в матчах чемпионата России. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Система использовалась на матчах Кубка конфедераций Португалия - Мексика (2:2) и Чили - Камерун (2:0).

"Что касается РФПЛ, то не будем забегать вперед", - сказал Мутко.

"Сейчас это эксперимент, система будет совершенствоваться. В целом благодаря ей будет большая справедливость. Это, в том числе, делается для того, чтобы зрители лучше понимали, почему, например, гол был отменен. Картинка появляется как минимум для телезрителей", - отметил глава РФС.

"Система еще будет настраиваться. Надеюсь, она будет хорошо протестирована, а потом будем подводить итоги ее работы (на Кубке конфедераций)", - сказал Мутко.

В начале марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система применяется впервые.