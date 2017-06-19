Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровень

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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионы мира 2015 года по легкой атлетике Сергей Шубенков и Мария Ласицкене (Кучина), получившие возможность участвовать на международных соревнованиях после полуторагодового перерыва, высокими результатами доказывают свою принадлежность к мировой легкоатлетической элите. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Ласицкене и Шубенков в минувшее воскресенье успешно выступили на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Прыгунья в высоту Ласицкене, которая является обладательницей лучшего результата сезона в мире, в столице Швеции одержала победу на седьмом старте подряд. Шубенков, специализирующийся в беге на 110 метров с барьерами, был на финише вторым с высоким для середины июня результатом 13,10 секунды.
"В нашей легкой атлетике есть лидеры мирового уровня, те же Маша Кучина (Ласицкене) и Сергей Шубенков от старта к старту доказывают свою принадлежность к мировой элите, - заметил Мутко. - Я очень рад за них и хочу поздравить. Уверен, совсем скоро высокие результаты будет показывать прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Их результаты доказывают, что у отечественной легкой атлетики, которая является для нас одним из ведущих видов спорта, есть хороший потенциал, у нас работают выдающиеся тренеры".
"Надеюсь, что скоро давление на российскую легкую атлетику ослабнет, а наши спортсмены получат возможность под российским флагом", - заключил собеседник агентства.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в своей организации разрешить ряду российских легкоатлетов, соответствующим критериям IAAF, выступать на зарубежных стартах в статусе нейтральных спортсменов.