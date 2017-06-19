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Индивидуальные заявки в IAAF за последний месяц подали 29 российских легкоатлетов

Спорт
19 июня, 15:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В настоящее время 14 членов сборной России обладают разрешениями на выступление на международных соревнований

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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в статусе нейтральных спортсменов в период, начиная с 15 мая, в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) подали 29 россиян. Об этом сообщила ТАСС референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В настоящее время таким правом обладают 14 членов сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Дарья Клишина и т.д.

"Начиная с 15 мая 29 российских спортсменов подали индивидуальные заявки в IAAF", - сообщила Трущенкова, назвав фамилию каждого легкоатлета.

Изъявили желание выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе София Бродацкая, Денис Нижегородов, Ольга Шаргина, Клавдия Афанасьева и Ксения Булдыгина (все - спортивная ходьба); Аксана Гатауллина и Ангелина Краснова (все - шест); Данила Данилов (молот); Алена Мамина (200 и 400 м); Елена Панова и Алексей Худяков (все - диск); Елена Седова (10 000 м, полумарафон); Рушан Абдулкадеров (60, 100 и 200 м); Ирина Такунцева (400 м с барьерами); Виктор Бахарев (3000 м с препятствиями); Валерий Йордан (копье); Степан Киселев и Марина Ковалева (все - марафон); Игорь Максимов (5000 и 10000 м); Елизавета Царева (метания); Владимир Краснов и Надежда Котлярова (все - 400 м); Костантин Лядусов (ядро); Полина Миллер (200 м); Елена Соколова (длина); Елена Зуйкевич (400 м, 400 м с барьерами); Илья Иванюк (высота) и Виктория Прокопенко (тройной прыжок).

К 31 мая IAAF сумела рассмотреть ряд этих заявок и приняла решение дать отрицательный ответ Бродацкой, Седовой, Абдулкадерову, Бахареву и Максимову. Всего не допущены к участию в международных стартах 44 российских легкоатлета, из которых семеро выступают в ветеранских соревнованиях.

Среди подавших заявку в международный пул тестирования IAAF в настоящее время входят Мамина, Афанасьева, Сарайкин, Гатауллина и Миллер, причем две последних спортсменки вошли в пул тестирования только 16 июня.

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