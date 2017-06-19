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СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"

Спорт
19 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

39-летний бывший форвард мадридского клуба должен официально занять этот пост 3 июля

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Рауль

Рауль

© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший футболист и капитан мадридского "Реала" Рауль вернется в клуб на должность заместителя генерального директора. Об этом сообщает испанское издание AS.

39-летний Рауль должен официально занять этот пост 3 июля. Он будет подчиняться генеральному директору мадридского "Реала" Хосе Анхелю Санчесу.

Рауль после завершения игровой карьеры в 2015 году жил с семьей в США, где углублял знания в спортивном маркетинге и менеджменте. Он являлся послом чемпионата Испании в США, изучал бизнес-стратегии Главной футбольной американской лиги (MLS) и Североамериканской футбольной лиги (NASL), учился в Академии Aspire в Катаре.

Как сообщает издание, в руководстве мадридской команды уверены, что опыт Рауля укрепит лидерство "Реала" как успешного бренда на международном рынке и расширит экономические возможности клуба.

Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 годы. За это время он шесть раз становился чемпионом Испании (1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008), четыре - обладателем Суперкубка Испании (1997, 2001, 2003, 2008), три - победителем Лиги чемпионов (1998, 2000, 2002), обладателем Суперкубка УЕФА (2002) и Межконтинентального кубка (1998, 2002). За испанский клуб футболист провел 738 матчей, в которых забил 322 гола.

В 2010 году форвард перешел в немецкий "Шальке", за который провел два сезона, став обладателем Кубка (2011) и Суперкубка (2011) Германии. С 2012 по 2014 год Рауль выступал за катарский "Аль-Садд", с которым выигрывал национальное первенство (2013) и Кубок Эмира Катара (2014). С 2014 по 2015 год играл в клубе NASL "Ньо-Йорк Космос", где стал чемпионом Лиги (2015). За сборную Испании он провел 102 матча и забил 44 гола.

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