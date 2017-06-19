AFP: футболист "Реала" Модрич подозревается в даче ложных показаний

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич подозревается в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Об этом сообщает AFP.
Мамич находится под следствием по обвинению в хищении более €15 млн при переходах футболистов "Динамо" в иностранные команды и неуплате налогов на сумму €1,5 млн. Ранее Модрич и другой хорватский футболист, защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен дали показания по этому делу. Модрич рассказал о своем переходе из "Динамо" в английский "Тоттенхэм" в 2008 году. Ловрен перешел во французский "Лион" в 2010 году.
Модрич был игроком "Динамо" с 2002 по 2008 год, за "Тоттенхэм" выступал до 2012 года, после чего перешел в "Реал". В составе испанской команды он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира.