Российский гонщик Сироткин выступит на этапе "Формулы-2" в Баку

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Резервный пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергей Сироткин выступит на этапе "Формулы-2" в Баку. Об этом сообщается в пресс-релизе гоночной программы SMP Racing.
Сироткин выступит за команду ART GP. Он заменит британца Александера Албона, который не сможет принять участие в гонках по состоянию здоровья.
"Прежде всего, хотел бы пожелать скорейшего восстановления Александеру Албону, - отметил Сироткин. - Я очень рад вернуться за руль болида "Формулы-2", в этой серии я провел два отличных года и, когда команда ART GP обратилась ко мне, я с удовольствием согласился проехать этап в Азербайджане. Я благодарен основателю программы SMP Racing Борису Ротенбергу и руководителю команды "Рено" Сирилю Абитбулю за такую отличную возможность. Перед началом сезона я и не предполагал, что кроме работы резервным пилотом буду выступать в "24 часах Ле-Мана" и вернусь в Формулу-2".
Этап "Формулы-2" в Баку пройдет 23-25 июня.