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Российский гонщик Сироткин выступит на этапе "Формулы-2" в Баку

Спорт
19 июня, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Этап "Формулы-2" в Баку пройдет 23-25 июня

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Резервный пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергей Сироткин выступит на этапе "Формулы-2" в Баку. Об этом сообщается в пресс-релизе гоночной программы SMP Racing.

Сироткин выступит за команду ART GP. Он заменит британца Александера Албона, который не сможет принять участие в гонках по состоянию здоровья.

"Прежде всего, хотел бы пожелать скорейшего восстановления Александеру Албону, - отметил Сироткин. - Я очень рад вернуться за руль болида "Формулы-2", в этой серии я провел два отличных года и, когда команда ART GP обратилась ко мне, я с удовольствием согласился проехать этап в Азербайджане. Я благодарен основателю программы SMP Racing Борису Ротенбергу и руководителю команды "Рено" Сирилю Абитбулю за такую отличную возможность. Перед началом сезона я и не предполагал, что кроме работы резервным пилотом буду выступать в "24 часах Ле-Мана" и вернусь в Формулу-2".

Этап "Формулы-2" в Баку пройдет 23-25 июня.

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