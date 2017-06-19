ФК "Кайрат" сыграет с "Атлантасом" в первом раунде квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" встретится с литовским "Атлантасом" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне, ее результаты сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За "Кайрат" выступает российский нападающий Андрей Аршавин. В составе "Атлантаса" также играет российский форвард - Андрей Панюков. "Атлантас" с 2013-го по май 2017 года возглавлял российский специалист Константин Сарсания. Под его руководством команда из Клайпеды в 2013 году стала второй в чемпионате Литвы, в 2014-м и 2015-м - третьей, а в 2016-м - четвертой.

Также в понедельник состоялась жеребьевка второго раунда. Матчи первого раунда пройдут 29 июня и 6 июля, второго - 13 и 20 июля. Пары второго раунда выглядят следующим образом (через дробь указаны команды, которые сыграют между собой в первом раунде):

"Партизани" (Албания)/"Ботев" (Болгария) - "Бейтар" (Израиль)/"Васас" (Вегрия);

"Аполлон" (Кипр) - "Заря" (Македония)/"Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Работнички" (Македония)/"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Динамо" (Белоруссия, Минск)/"Рунавик" (Фарерские острова);

"Слован" (Словакия)/"Пюник" (Армения) - "Люнгбю" (Дания)/"Бангор Сити" (Уэльс);

"Стьярнан" (Исландия)/"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Млада-Болеслав" (Чехия);

"Жельезничар" (Босния и Герцеговина)/"Зета" (Македония) - АИК (Швеция)/"Клаксвик" (Фарерские острова);

"Ларнака" (Кипр)/ "Линкольн" (Гибралтар) - "Левадия" (Эстония)/"Корк" (Ирландия);

"Кайрат" (Казахстан)/"Атлантас" (Литва) - "Скендербеу" (Албания)/"Сан-Хулиа" (Андорра);

"Панионис" (Греция) - "Ширак" (Армения)/"Горица" (Словения);

"Зиря" (Азербайджан)/"Дифферданж" (Люксембург) - "Астра" (Румыния);

"Хеугесунн" (Норвегия)/"Колрейн" (Северная Ирландия) - "Лех" (Польша) /"Пелистер" (Македония);

"Брондбю" (Дания) - "Вааса" (Финляндия)/"Олимпия" (Словения);

"Норчёпинг" (Швеция)/"Приштина" (Косово) - "Сент- Джонстон" (Шотландия)/"Тракай" (Литва);

"Хайдук" (Хорватия) - "Левски" (Болгария)/"Сутьеска" (Черногория);

"Нымме Калю" (Эстония)/Б36 (Фарерские острова) - "Видеотон" (Венгрия)/ "Бальзан" (Мальта);

"Маккаби" (Израиль)/"Тирана" (Албания) - "Сейняйоки" (Финляндия)/"Рейкьявик" (Исландия);

"Валлетта" (Мальта)/"Фольгоре" (Сан-Марино) - "Утрехт" (Нидерланды);

"Войводина" (Сербия) /"Ружомберок" (Словакия) - "Бранн" (Норвегия);

"Крузейдерс" (Северная Ирландия)/Лиепая (Латвия) - "Шахтер" (Белоруссия)/"Судува" (Литва);

"Габала" (Азербайджан) - "Ягеллония" (Польша)/"Бальцан" (Мальта)

"Рейнджерс" (Шотландия)/"Нидеркорн" (Люксембург) - АЕЛ (Кипр)/ "Сент-Джозеф" (Гибралтар);

"Чихура" (Грузия)/"Альтах" (Австрия) - "Динамо" (Белоруссия, Брест);

"Эстерсунд" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция);

"Младость" (Сербия)/"Интер" Баку (Азербайджан) - "Фола Еш" (Люксембург)/"Милсами Орхей" (Македония);

"Бала Таун" (Уэльс)/ "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Одд" (Норвегия)/"Бэллимена Юнайтед" (Северная Ирландия);

"Вентспилс" (Латвия)/"Валюр" (Исландия) - "Домжале" (Словения)/"Флора" (Эстония);

"Иртыш" (Казахстан)/"Дунав Рузе" (Болгария) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Флориана" (Мальта);

"Абердин" (Шотландия) - "Ордабасы" (Казахстан)/"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина);

"Ференцварош" (Венгрия)/"Елгава" (Литва) - "Митьюлланд" (Дания)/"Дерри Сити" (Ирландия)

"Штурм" (Австрия) - "Младость" (Черногория)/"Гандзасар" (Армения);

"Дачия" (Македония)/"Шкендия" (Македония) - "Коннас " (Уэльс)/ХИК (Финляндия);

"Тренчин" (Словакия)/"Торпедо" (Грузия, Кутаиси) - "Бней Иеуда" (Израиль);

"Санта Колома" (Андорра)/"Осиек" (Хорватия) - "Люцерн" (Швейцария).

В жеребьевке третьего квалификационного раунда, которая состоится 14 июля, определятся соперники российских "Зенита" и "Краснодара". "Локомотив" начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа.