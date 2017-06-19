Петербургская синхронистка Базлова выиграла Спартакиаду в соло

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представительница Санкт-Петербурга Антонина Базлова выиграла индивидуальные соревнования по синхронному плаванию на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Победительница получила 175,7333 балла. Второе место заняла москвичка Александра Быкова (171,8580), третье - представительница Московской области Полина Кукушкина (164,8353).

Соревнования по синхронному плаванию проходили в Ростове-на-Дону. В общекомандном зачете победу одержала команда Москвы. Второе место заняла сборная Санкт- Петербурга, третье - сборная Московской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.