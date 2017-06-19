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Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябре

Спорт
19 июня, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В 2016 и 2017 гг. Гран-при России проводился в конце апреля - начале мая

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"Сочи-Автодром"

"Сочи-Автодром"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года пройдет с 28 по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В 2016 и 2017 гг. Гран-при России проводился в конце апреля - начале мая.

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