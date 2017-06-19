Двенадцать хоккеистов "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностью

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Двенадцать хоккеистов структуры московского "Динамо" обратились в профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с задолженностью по зарплате. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Андрей Коваленко.

5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей.

"На сегодняшний день у нас заявления от 12 хоккеистов из системы "Динамо" (ХК "Динамо"; ХК "Динамо" (Балашиха); ХК МВД - прим. ТАСС), которые дали полномочия профсоюзу заниматься их вопросом. Для меня нет разницы мальчику 17-18 лет или 35. Мы будем идти единым целым за всех хоккеистов, не разделяя их по возрасту и лиге. Если остальные игроки хотя заниматься своими вопросами самостоятельно, это их дело", - сказал Коваленко.

ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".