Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубами

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Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" разрешил защитнику Роману Шишкину вести переговоры с другими футбольными клубами, тренерский штаб команды не рассчитывает на игрока. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к "Локомотиву".
"Локомотив" предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами - руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает", - сказал источник.
В пресс-службе московского клуба отметили, что на настоящий момент Шишкин является игроком "Локомотива", воздержавшись от иных комментариев. Сейчас 30-летний футболист в составе сборной России готовится к матчу группового этапа Кубка конфедераций против команды Португалии.
Шишкин перешел в "Локомотив" в 2010 году. В общей сложности он провел за железнодорожников 182 матча, забив пять мячей. Его контракт с "Локомотивом" действует еще полтора года.
Вторую половину сезона-2016/17 Шишкин провел в аренде в ФК "Краснодар", за который сыграл семь матчей в чемпионате и Кубке России.