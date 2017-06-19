Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубами

Спорт
19 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Шишкин перешел в "Локомотив" в 2010 году, в общей сложности он провел за железнодорожников 182 матча, забив пять мячей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Шишкин

Роман Шишкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" разрешил защитнику Роману Шишкину вести переговоры с другими футбольными клубами, тренерский штаб команды не рассчитывает на игрока. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к "Локомотиву".

"Локомотив" предоставил Шишкину официальное уведомление о том, что теперь он может вести переговоры с другими клубами - руководство готово отпустить футболиста без дополнительной трансферной выплаты. Тренерский штаб команды на игрока не рассчитывает", - сказал источник.

В пресс-службе московского клуба отметили, что на настоящий момент Шишкин является игроком "Локомотива", воздержавшись от иных комментариев. Сейчас 30-летний футболист в составе сборной России готовится к матчу группового этапа Кубка конфедераций против команды Португалии.

Шишкин перешел в "Локомотив" в 2010 году. В общей сложности он провел за железнодорожников 182 матча, забив пять мячей. Его контракт с "Локомотивом" действует еще полтора года.

Вторую половину сезона-2016/17 Шишкин провел в аренде в ФК "Краснодар", за который сыграл семь матчей в чемпионате и Кубке России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама