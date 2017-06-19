Россиянин Дунайцев не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Виталий Дунайцев не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 64 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен в поединке второго круга уступил ирландцу Шону Джозефу Маккомбу по очкам раздельным решением судей.

Дунайцев, таким образом, не смог защитить титул чемпиона Европы, который завоевал в 2015 году. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира 2015 года.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.