Россиянин Дунайцев не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Виталий Дунайцев не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 64 кг. Турнир проходит в Харькове.
Российский спортсмен в поединке второго круга уступил ирландцу Шону Джозефу Маккомбу по очкам раздельным решением судей.
Дунайцев, таким образом, не смог защитить титул чемпиона Европы, который завоевал в 2015 году. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира 2015 года.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.