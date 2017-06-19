Россиянин Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории свыше 91 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен одержал победу над Гвидо Вьанелло из Италии раздельным решением судей. В следующей стадии Бабанин 21 июня встретится с победителем противостояния между Алексеем Заватиным из Молдавии и австрийцем Александаром Мрадовичем.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.