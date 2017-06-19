Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгами

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Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Профсоюз Континентальной хоккейной хоккейной лиги (КХЛ) проведет встречу с руководством лиги и ООО "Хоккейный клуб "Динамо" по ситуации с долгами перед игроками. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Андрей Коваленко.
5 июня ООО "Хоккейный клуб "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, которые лига впоследствии подтвердила. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", выступавший в КХЛ в прошлом сезоне, имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей. ООО ХК "Динамо" не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".
""На ближайшее время у меня стоит задача встретиться с руководством ООО "Динамо" и с кем-то из руководства КХЛ, чтобы выработать план каких-то дальнейших совместных действий для того, чтобы посмотреть, чем мы можем помочь хоккеистам в этой ситуации", - сказал Коваленко.
Ранее председатель профсоюза сообщил ТАСС, что в организацию обратились 12 хоккеистов из структуры "Динамо" из-за задолженности по зарплате.