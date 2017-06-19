Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт: реализация ФЦП помогла модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии

Спорт
19 июня, 18:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Всего в рамках программы в республике построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" (ФЦП) помогло в значительной степени модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии. Об этом ТАСС заявил министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.

"Участие в ФЦП существенно помогло нам модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии, республика постоянно участвует в этой программе и строит все спортивные объекты, максимум которых возможно сделать при поддержке федерального бюджета, - сказал Алхазуров. - Один из крупнейших объектов республики, дворец спорта "Магас" им. Берда Евлоева, также построен в рамках этой программы. Строительство объекта обошлось в миллиард рублей и мы смогли его создать только благодаря поддержке федерального центра. Реализация ФЦП здорово помогает Ингушетии".

"Всего в рамках программы в республике построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, а буквально пару недель назад началось строительство спорткомплекса в сельском поселении Сагапши", - добавил глава ведомства.

Также в настоящее время в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Назрани ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама