Минспорт: реализация ФЦП помогла модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" (ФЦП) помогло в значительной степени модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии. Об этом ТАСС заявил министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.

"Участие в ФЦП существенно помогло нам модернизировать спортивную инфраструктуру Ингушетии, республика постоянно участвует в этой программе и строит все спортивные объекты, максимум которых возможно сделать при поддержке федерального бюджета, - сказал Алхазуров. - Один из крупнейших объектов республики, дворец спорта "Магас" им. Берда Евлоева, также построен в рамках этой программы. Строительство объекта обошлось в миллиард рублей и мы смогли его создать только благодаря поддержке федерального центра. Реализация ФЦП здорово помогает Ингушетии".

"Всего в рамках программы в республике построено шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, а буквально пару недель назад началось строительство спорткомплекса в сельском поселении Сагапши", - добавил глава ведомства.

Также в настоящее время в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Назрани ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.