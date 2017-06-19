Судья: петербургские синхронистки стали более конкурентоспособными на Спартакиаде

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга по синхронному плаванию стала более конкурентоспособной на летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение высказала главный судья соревнований Ирина Бутузова, чьи слова приводит пресс-служба Спартакиады.

Соревнования по синхронному плаванию проходили в Ростове-на-Дону. В общекомандном зачете победу одержала команда Москвы. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третье - сборная Московской области.

"Изначально синхронное плавание стали раньше развивать в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому там более квалифицированные тренеры, - сказала Бутузова. - У нас сейчас произошел уникальный случай, когда школа Санкт- Петербурга стала очень конкурентоспособной, это связано с тем, что детей там тренирует сейчас Ольга Кужела - олимпийская чемпионка: то, что она в свое время наработала в олимпийской команде, она доносит до детей. Также отличные результаты показывает Московская область, которую тренирует Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка. Раньше Москва долгое время была первая в синхронном плавании, и к ней никто не мог подступиться, сейчас же конкуренция очень серьезная".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.