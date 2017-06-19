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Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с Пацкевич

Спорт
19 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Назван состав сборной России по синхронному плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта

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Светлана Колесниченко

Светлана Колесниченко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию определился с составом на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 14 по 22 июля.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах).

В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.

В синхронном плавании будут разыграны девять комплектов наград.

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