Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с Пацкевич

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию определился с составом на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 14 по 22 июля.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах).

В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.

В синхронном плавании будут разыграны девять комплектов наград.