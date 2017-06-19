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Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителей

Спорт
19 июня, 18:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник Международная автомобильная федерация представила календарь чемпионата "Формулы-1" на следующий сезон, Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября

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"Сочи-Автодром"

"Сочи-Автодром"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с весны на осень был сделан в интересах болельщиков. Об этом ТАСС рассказал советник вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

В понедельник Международная автомобильная федерация (FIA) представила календарь чемпионата "Формулы-1" на следующий сезон. Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября.

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"Мы договорились о переносе этапа на осень с новыми акционерами и владельцами "Формулы-1", - сказал Джус. - Мы долго мониторили, изучали мнения болельщиков и в таком решении идем навстречу им. Выяснилось, что бархатный сезон в Сочи удобнее, чем майские праздники".

"Тем более в следующем году есть специфика, связанная с проведением в России крупных международных соревнований, - продолжил он. - Поэтому перенос на осень в значительной степени удобен как российским, так и иностранным болельщикам. А что касается истинных фанатов "Формулы-1", то им такой шаг должен понравиться особенно, учитывая, что осенью как раз наступает развязка чемпионата, интрига и борьба за титул в самом разгаре".

Джус напомнил, что контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. "Это единственное крупное международное соревнование, которое будет проводиться в России в такой долгосрочной перспективе. Поэтому все принимаемые решение делаются исключительно в интересах зрителей", - заключил он.

Гран-при России проводится с 2014 года. Первые два сезона этап проходил осенью, после чего был перенесен на конец апреля - начало мая.

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