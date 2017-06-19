Российские шахматисты обыграли украинцев на командном чемпионате мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Украины со счетом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Петр Свидлер сыграл вничью с Русланом Пономаревым, Никита Витюгов - с Александром Арещенко, Владимир Федосеев - с Мартыном Кравцивом, Ян Непомнящий оказался сильнее Антона Коробова. В других противостояниях сборные США и Китая победителя не выявили (2:2), индийцы обыграли белорусов (2,5:1,5), турки - норвежцев (2,5:1,5), поляки - египтян (3:1).

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки сыграли вничью с азербайджанками со счетом 2:2. Александра Горячкина и Катерина Лагно сыграла вничью с Зейнаб Мамедьяровой, Александра Горячкина - с Гульнар Маммадовой. Валентина Гунина уступила Гунай Маммадзаде, Ольга Гиря обыграла Ульвию Фаталиеву. В других матчах сборная Грузии разгромила команду Египта (4:0), польские шахматистки обыграли американок (2,5:1,5), китаянки - вьетнамок (2,5:1,5), украинки - индианок (2,5:1,5).

В мужском турнире после трех туров лидирует сборная Польши, которая набрала шесть очков. Россияне и китайцы, набрав по пять баллов, делят второе место. В соревнованиях среди женщин лидерство делят сборные России, Украины и Польши, набрав по пять очков, у команд Грузии, Индии, Китая и Азербайджана - по три.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.