Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Вильнюса: президент БК "Летувос Ритас" будет смещен за расистские высказывания

Спорт
19 июня, 18:37 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Как заявил Ремигиюс Шимашюс, расистские выпады Вайнаускаса "нанесли вред Литве и Вильнюсу, который позиционирует себя как открытый и толерантный город"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Президент вильнюсского баскетбольного клуба "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас будет смещен со своего поста за расистские высказывания. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Вильнюсская мэрия является пайщиком компании - учредителя клуба.

"Если президент баскетбольного клуба наговорил вздора, менять надо не баскетбол, а президента. В ближайшее время это будет сделано", - подчеркнул он. По словам градоначальника, расистские выпады Вайнаускаса "нанесли вред Литве и Вильнюсу, который позиционирует себя как открытый и толерантный город".

Ранее президент "Летувос Ритас" в эфире одного из телеканалов, рассуждая о причинах неудачного выступления клуба в завершившемся сезоне, заявил, что это во многом было обусловлено слабой игрой легионеров. "Сложилось так, что в нашей команде оказалось четыре черных, чернокожих игрока. Они сбились в некую, так сказать, банду. Так нельзя. Максимально в команде может быть два чернокожих игрока", - сказал он.

После того, как эти рассуждения были широко растиражированы и оценены как расистские, Вайнаускас вынужден был публично извиниться. "Прошу прощения за неудачно подобранные слова", - заявил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Эпизод матча Португалия - Мексика
18
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедерации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама