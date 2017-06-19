Мэр Вильнюса: президент БК "Летувос Ритас" будет смещен за расистские высказывания

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ВИЛЬНЮС, 19 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Президент вильнюсского баскетбольного клуба "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас будет смещен со своего поста за расистские высказывания. Об этом в понедельник в эфире национального радио заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Вильнюсская мэрия является пайщиком компании - учредителя клуба.
"Если президент баскетбольного клуба наговорил вздора, менять надо не баскетбол, а президента. В ближайшее время это будет сделано", - подчеркнул он. По словам градоначальника, расистские выпады Вайнаускаса "нанесли вред Литве и Вильнюсу, который позиционирует себя как открытый и толерантный город".
Ранее президент "Летувос Ритас" в эфире одного из телеканалов, рассуждая о причинах неудачного выступления клуба в завершившемся сезоне, заявил, что это во многом было обусловлено слабой игрой легионеров. "Сложилось так, что в нашей команде оказалось четыре черных, чернокожих игрока. Они сбились в некую, так сказать, банду. Так нельзя. Максимально в команде может быть два чернокожих игрока", - сказал он.
После того, как эти рассуждения были широко растиражированы и оценены как расистские, Вайнаускас вынужден был публично извиниться. "Прошу прощения за неудачно подобранные слова", - заявил он.