Россиянин Галанов не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Тамир Галанов не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен в поединке второго круга уступил болгарину Даниэлю Асенову по очкам раздельным решением судей.

Галанов - серебряный призер чемпионата Европы - 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.