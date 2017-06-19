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Россиянин Галанов не сумел выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Спорт
19 июня, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Галанов - вице-чемпион Европы 2011 года

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Тамир Галанов не смог пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 52 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен в поединке второго круга уступил болгарину Даниэлю Асенову по очкам раздельным решением судей.

Галанов - серебряный призер чемпионата Европы - 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.

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