СМИ: четверо кандидатов подали заявки на участие в выборах президента МПК

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис, датчанин Джон Петерссон и китаянка Чжан Хайди утверждены в качестве кандидатов на пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщается на сайте МПК.

Все кандидаты были выдвинуты от своих Национальных паралимпийских комитетов. Кроме того, стали известны имена кандидатов на пост вице-президента: Петерсон, Дуэйл Кейл (Новая Зеландия) и Маджид Рашед, представляющий Азиатский паралимпийский комитет. Еще 22 человека подали заявки в члены совета директоров организации, из них будут выбраны 10.

Парсонс является членом МПК, 40-летний бразилец возглавляет Бразильский паралимпийский комитет (с 2009 года), с 2005 по 2009 год он являлся главой Американского паралимпийского комитета, в который входят 26 национальных паралимпийских комитетов Северной и Южной Америки. Джарвис с 1998 по 2006 год возглавлял Паралимпийский комитет Канады, в настоящее время 58-летний канадец является членом МПК, а также входит в состав координационной комиссии Международного олимпийского комитета по подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

47-летний Петерссон является президентом Европейского паралимпийского комитета (с 2009 года), с 2006 года он входит в состав комитета МПК по финансам. 61-летняя Чжан Хайди является председателем Всекитайской федерации инвалидов (с 2008 года) и входит в оргкомитет по подготовке зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Она также известна как писатель.

Ранее стало известно, что нынешний глава организации британец Филип Крэйвен покинет свой пост, выборы нового главы МПК состоятся 8 сентября 2017 года в Абу-Даби в ходе Генеральной ассамблеи организации. Помимо нового президента, будут избраны вице-президент и 10 новых членов совета директоров организации.

Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года и является вторым по счету президентом организации, основанной в 1989 году. С фигурой 66-летнего британца связан крупнейший скандал в истории паралимпийского движения, в результате которого сборная России в полном составе была лишена права выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.