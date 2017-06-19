Россиянин Собылинский вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Собылинский вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен одержал победу над Владимиром Маргаряном из Армении раздельным решением судей. В следующей стадии турнира Собылинский 21 июня встретится с англичанином Пэтом Маккормаком.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.