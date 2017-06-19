Президент БК "Летувос Ритас" покинул свой пост после расистского скандала

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент литовского баскетбольного клуба "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее заявил, что Вайнаускас будет смещен со своего поста после высказываний о чернокожих игроках команды. Новым президентом клуба стал Антанас Гуода.

Ранее президент "Летувос Ритас" в эфире одного из телеканалов, рассуждая о причинах неудачного выступления клуба в завершившемся сезоне, заявил, что это во многом было обусловлено слабой игрой легионеров. "Сложилось так, что в нашей команде оказалось четыре черных, чернокожих игрока. Они сбились в некую, так сказать, банду. Так нельзя. Максимально в команде может быть два чернокожих игрока", - сказал он.

После того, как эти рассуждения были широко растиражированы и оценены как расистские, Вайнаускас вынужден был публично извиниться. "Прошу прощения за неудачно подобранные слова", - заявил он.