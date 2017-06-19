Баранова: российским баскетболисткам на ЧЕ не хватает разнообразия в игре

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Баскетболисткам сборной России на чемпионате Европы в Чехии не хватает разнообразия при игре как в атаке, так и в обороне. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы Елена Баранова.

Сборная России по итогам трех матчей заняла второе место на предварительном этапе в группе D и сыграет в квалификационном матче за выход в 1/4 финала.

"Пока я не увидела у нас разнообразия как в атаке, так и в защите. Все игры у нас персональная опека без сдваиваний, ловушек, зонных прессингов. Если бы мы "зону" играли с тремя большими, выигрывать было бы проще и меньше тратили сил", - сказала Баранова.

По словам Барановой, сборная России не имеет проблем с центровыми. "У нас давно не было таких хороших, мощных центровых, которые и по росту, и по весу могли давить. На них также мало комбинаций, чтобы вынуждать соперника фолить", - отметила она.

По мнению Барановой, в российской команде мало наигранных комбинаций на игроков, которые могут хорошо бросать издали. "У Александра Васина [главный тренер сборной России] комбинации поинтересней, но я бы усилила лучшие качества наших игроков. Не было комбинаций на [Евгению] Белякову, чтобы ее выводили на бросок, хотя она прекрасный снайпер. [Елена] Кириллова очень хорошо бросает после заслона в прыжке, но на нее нет тоже специальных комбинаций", - рассказала эксперт.

Соперник россиянок по квалификационному раунду выяснится позднее. "Если бы мы вышли с первого места без одной игры, было бы лучше - мы играем усеченным составом, что вызывает большие вопросы. Наши лидеры и те, на кого выпадает большая нагрузка, смогли бы отдохнуть. Все будет зависеть от того, на кого мы вышли: надеемся, что на этой стадии будет соперник поспокойней, и мы на нем не застрянем", - подчеркнула Баранова.